План с дефицитом бюджета в 2023 году сохранится, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: план с дефицитом бюджета в два процента в 2023 году сохранится
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Планы по дефициту федерального бюджета в 2% ВВП сохраняются, несмотря на инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"У нас по плану дефицит 2%, и мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил — о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать. Бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности, мы его будем четко также охранять и соблюдать", — сказал Силуанов в ответ на вопрос, вырастет ли дефицит бюджета в текущем году из-за финансирования озвученных в послании мер.
Ранее во вторник он сообщал, что озвученные президентом инициативы будут профинансированы в полном объеме, средства на это заложены, а речи о повышении налогов не идет.
https://1prime.ru/finance/20230221/839877376.html
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