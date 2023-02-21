МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Планы по дефициту федерального бюджета в 2% ВВП сохраняются, несмотря на инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Силуанов оценил расходы бюджета за январь

"У нас по плану дефицит 2%, и мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов. Президент об этом говорил — о том, что макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать. Бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности, мы его будем четко также охранять и соблюдать", — сказал Силуанов в ответ на вопрос, вырастет ли дефицит бюджета в текущем году из-за финансирования озвученных в послании мер.

Ранее во вторник он сообщал, что озвученные президентом инициативы будут профинансированы в полном объеме, средства на это заложены, а речи о повышении налогов не идет.