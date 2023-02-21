МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Доходы российских IT-компаний в прошлом году выросли на 35,3% — до 2,375 триллиона рублей, средняя зарплата в отрасли выросла на 16,4% — до 124,3 тысячи рублей, налоговые поступления — на 27%, до 489,1 миллиарда, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина. Персональная чаша: как сопоставить риск и доходность

"Президент обратил внимание на эффективность меры поддержки IT и озвучил решение распространить их на высокотехнологичные отрасли. Такие меры стали фактором роста ИКТ сферы, развития отечественных цифровых продуктов, увеличения числа IT-компаний. С 11,5 тысячи в 2021 году до 20,5 тысяч в 2022 году. Доходы IT-компаний по сравнению с 2021 годом увеличились на 35,3%, плюс 615,5 миллиарда рублей, средняя заработная плата на 16,4%, плюс 17,5 тысячи рублей, налоговые поступления, более чем на 27%, плюс 104,8 миллиарда рублей", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

В аппарате отметили, что в абсолютных цифрах: доходы IT-компаний в 2022 году составили 2,375 триллиона рублей, средняя зарплата — 124,3 тысячи рублей, налоговые поступления — 489,1 миллиарда рублей.