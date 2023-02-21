МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Налоговые льготы для компаний, закупающих российское высокотехнологичное оборудование, помогут повысить спрос на него, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Путин предложил распространить налоговую льготу на некоторые компании

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.

"Мера, озвученная сегодня президентом, безусловно, поможет повысить спрос на высокотехнологичное оборудование российского производства", — заявил Мантуров.

"Применение вычета с налога на прибыль от затрат на закупки российского, например металлообрабатывающего, оборудования и промышленных роботов, окажет положительное влияние на экономику проектов модернизации мощностей и станет хорошим стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на отечественные производственные решения", — добавил он.