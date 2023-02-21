МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Швейцарские банки не могут использовать для своих целей замороженные российские активы, заявил РИА Новости официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. Maersk продала последние логистические активы в России

"С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки", — сказал он.

По словам Майенфиша, любые действия, которые позволят управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий, выполняемых финансовыми учреждениями, то есть учета обычных процентов или комиссий по счету.

"Все расходы, связанные с заблокированной недвижимостью, ложатся на владельцев. В случае необходимости следует запросить отказ у нашего органа по оплате счетов", — добавил он.

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).