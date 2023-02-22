МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,75%, самого высокого уровня более чем за 14 лет. Центробанк заявил, что, вероятно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе. Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR

Двадцать из 25 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что РБНЗ повысит ставку на 50 б.п. Это десятое повышение подряд с начала цикла ужесточения политики в октябре 2021 года.

Согласно опубликованному заявлению центрального банка, правление РБНЗ по-прежнему ожидает, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 5,5% в 2023 года.