МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,75%, самого высокого уровня более чем за 14 лет. Центробанк заявил, что, вероятно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе.

!Народный банк Китая

Центробанк Китая принял решение по основной ставке LPR

Двадцать из 25 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что РБНЗ повысит ставку на 50 б.п. Это десятое повышение подряд с начала цикла ужесточения политики в октябре 2021 года.

Согласно опубликованному заявлению центрального банка, правление РБНЗ по-прежнему ожидает, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 5,5% в 2023 года.