МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за прошлый год снизила чистую прибыль в 1,5 раза — до 959 миллионов евро, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Rio Tinto снизилась в 2022 году на 41 процент

Прибыль на акцию составила 1,48 евро после 2,94 евро годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 5% год к году и составила 2,143 миллиарда евро.

Объем продаж при этом вырос на 13,9% — до 27,661 миллиарда евро, а увеличение сопоставимых продаж (like-for-like) составило 7,8%.

Объем продаж компании в Европе вырос за год на 5,2%, до 8,773 миллиарда евро, в Северной Америке — на 20,6%, до 6,712 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании — на 14%, до 3,428 миллиарда, в остальном мире — на 18,7%, до 8,748 миллиарда.

По итогам четвертого квартала 2022 года Danone увеличила объем продаж в годовом выражении на 12,3%, до 7,007 миллиарда евро. Продажи в Европе выросли в отчетном квартале на 3,3%, до 2,145 миллиарда, в Северной Америке — на 21,9%, до 1,759 миллиарда, в Китае, Северной Азии и Океании — на 5,2%, до 817 миллионов, в остальном мире — на 17,5%, до 2,285 миллиарда.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира. В октябре сообщалось, что французская компания планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России и может списать до 1 миллиарда евро.