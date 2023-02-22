МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Власти Китая призвали государственные компании отказаться от услуг аудиторов "Большой четверки" в связи, в частности, с риском для безопасности данных, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Китай больше не эффективен как мировая фабрика, заявил глава Kyocera

В "Большую четверку" входят Pricewaterhouse Coopers LLP, Ernst & Young, KPMG и Deloitte & Touche LLP.

"Министерство финансов Китая входит в число государственных структур, которые еще в прошлом месяце дали рекомендации некоторым государственным предприятиям, призывая их прекратить действие контрактов с аудиторскими фирмами "Большой четверки", — передает агентство со слов источника.

По словам источника, Китай стремится ограничить влияние связанных с США глобальных аудиторских фирм и обеспечить "безопасность данных", а также "укрепить" местную бухгалтерскую отрасль, при этом никаких сроков для изменений не установлено, и замена может происходить постепенно, по мере истечения срока действия контрактов.

Источник уточнил, что хотя офшорные дочерние компании все еще могут пользоваться услугами американских аудиторов, материнским компаниям было настоятельно рекомендовано нанять местных китайских или гонконгских аудиторов, когда истекут иностранные контракты.

По оценке самого агентства, отстранение от китайского государственного бизнеса станет ударом для этих аудиторских фирм. По данным министерства финансов, которые приводит агентство, в 2021 году "Большая четверка" получила совокупный доход от всех китайских клиентов в размере 20,6 миллиарда юаней (3 миллиарда долларов).