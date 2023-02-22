Крупнейшие российские банки отменят комиссии участникам СВО за переводы и снятие наличных
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Несколько крупнейших российских банков отменят комиссии за переводы и снятие наличных для участников специальной военной операции, показал опрос РИА Новости и сообщили сами участники рынка.
Во вторник Банк России рекомендовал снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника СВО членам семьи, а также комиссии за снятие наличных.
"Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года. Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам "Мир" Сбербанка для участников СВО", — сообщил крупнейший российский банк.
При этом глава Сбербанка Герман Греф во вторник заявил, что у банка и так уже практически нет комиссий за переводы. Он пообещал уточнить, какая ситуация конкретно с участниками СВО, и отменить комиссии, если они есть.
ВТБ также будет следовать рекомендациям ЦБ РФ и отменит указанные комиссии мобилизованным или участникам СВО и членам их семей, заявили в кредитной организации.
Отменит комиссии для мобилизованных за переводы родственникам и снятие наличных со счета и Московский кредитный банк.
https://1prime.ru/finance/20230222/839885080.html