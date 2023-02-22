МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Несколько крупнейших российских банков отменят комиссии за переводы и снятие наличных для участников специальной военной операции, показал опрос РИА Новости и сообщили сами участники рынка. Банкам рекомендовали отменить комиссии за переводы со счета участника СВО

Во вторник Банк России рекомендовал снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника СВО членам семьи, а также комиссии за снятие наличных.

"Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года. Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам "Мир" Сбербанка для участников СВО", — сообщил крупнейший российский банк.

При этом глава Сбербанка Герман Греф во вторник заявил, что у банка и так уже практически нет комиссий за переводы. Он пообещал уточнить, какая ситуация конкретно с участниками СВО, и отменить комиссии, если они есть.

ВТБ также будет следовать рекомендациям ЦБ РФ и отменит указанные комиссии мобилизованным или участникам СВО и членам их семей, заявили в кредитной организации.

Отменит комиссии для мобилизованных за переводы родственникам и снятие наличных со счета и Московский кредитный банк.