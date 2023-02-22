МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Путин отметил "приличную" прибыль банков за прошлый год

"В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, когда будет определен порядок расчета платежа с бизнеса в бюджет.

Он также добавил, что отчетность необходима для расчетов. "Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта", — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему для расчета платежа нельзя использовать предварительные оценки и предложения.

"Есть разные предложения, есть предложения РСПП, есть предложения Минфина, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран какой-то порядок расчета, мы сразу проинформируем", — добавил он.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей. Накануне министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно.