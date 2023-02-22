МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Финансовые инструменты должны помочь предпринимателям адаптироваться в нынешней ситуации, нужно оперативно создать госпрограмму для того, чтобы долгосрочные сбережения граждан инвестировались в реальный сектор экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Аксаков предложил способ страхования инвестиций россиян

"В целом инструменты должны помочь предпринимателям быстрее адаптироваться к текущем условиям. Долгосрочные сбережения граждан могут стать одним из источников финансирования реального сектора. Нужно, чтобы соответствующая государственная программа была разработана как можно скорее. Важно проработать также механизмы страхования частных инвестиций, ну и ряд других инструментов", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также поручил замглавы кабмина Дмитрию Григоренко проконтролировать исполнение всех поручений по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.