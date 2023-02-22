МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поручение президента Владимира Путина по обеспечению в России реального роста заработных плат выполнят, МРОТ проиндексируют еще на десять процентов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Путин призвал обеспечить рост реальных зарплат

"Чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%", — сказал председатель правительства.

По его словам, минимальный размер оплаты труда после индексации составит 19 242 рубля.

Владимир Путин во вторник заявил о дальнейшем увеличении минимального размера оплаты труда выше инфляции.