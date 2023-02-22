Поручение Путина по обеспечению роста зарплат выполнят, заявил Мишустин
Мишустин: поручение Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поручение президента Владимира Путина по обеспечению в России реального роста заработных плат выполнят, МРОТ проиндексируют еще на десять процентов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%", — сказал председатель правительства.
По его словам, минимальный размер оплаты труда после индексации составит 19 242 рубля.
Владимир Путин во вторник заявил о дальнейшем увеличении минимального размера оплаты труда выше инфляции.
https://1prime.ru/finance/20230222/839887226.html
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