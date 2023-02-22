McKinsey сократит штат на четыре процента, пишет СМИ
Bloomberg: McKinsey планирует сократить две тысячи сотрудников
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американская консалтинговая компания McKinsey&Co. планирует сократить 2 тысячи сотрудников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"McKinsey&Co. планирует сократить около 2 тысяч рабочих мест, что станет одним из крупнейших раундов сокращений в истории консалтингового гиганта", — пишет агентство. Общий штат компании составляет 45 тысяч сотрудников, таким образом мера затронет около 4,4% штата.
Отмечается, что в основном под сокращения подпадет вспомогательный персонал, который не работает с клиентами напрямую. По словам собеседников агентства, окончательная доработка плана ожидается в ближайшие недели, и число сокращений может измениться.
"Впервые более чем за 10 лет мы пересматриваем структуру наших команд, не занимающихся обслуживанием клиентов, чтобы эти команды могли эффективно поддерживать и расширять нашу фирму", — сообщает агентству представитель компании.
Консалтинговая фирма McKinsey & Company была основа в 1926 году. Офисы компании расположены в более чем 65 странах.
https://1prime.ru/finance/20230222/839889036.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.