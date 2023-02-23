МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Группа из 13 стран ЕС выступила против введения штрафов за непредоставление данных о местонахождении российских активов, что вынудило Еврокомиссию отказаться от плана по введению такой меры, сообщило европейское издание Politico. В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными активами

Авторы материала напомнили, что предложение ввести штрафы рассматривается в рамках подготовки 10-го пакета антироссийских санкций и требует единодушной поддержки со стороны стран-членов ЕС.

Отмечается, что ЕК ставит целью "составить карту" местонахождения замороженных российских активов, которая будет содержать информацию о том, в каких странах ЕС сколько активов заморожено. Такая мера якобы станет "первым шагом в продолжающихся дискуссиях о том, как использовать эти активы для оплаты восстановления Украины".

Источники издания сообщили, что против предложения ввести штрафы за непредоставление сведений об активах РФ выступила группа из 13 стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию. Как в беседе с изданием отметил неназванный дипломат, эти страны сослались на необходимость юридических разъяснений, "которые не могут быть разрешены простым пересмотром пакета санкций в течение нескольких дней".

Согласно четырем неназванным дипломатам и чиновникам, ЕК настаивала на необходимости составить карту замороженных государственных активов РФ, но согласилась исключить штрафы из обсуждаемого пакета санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в четверг.