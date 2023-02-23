МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Верховная рада Украины поддержала указ Владимира Зеленского о введении экономических санкций против российских финансовых учреждений, заявил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк. На Украине рассказали, сколько лет понадобится стране для погашения долга

"Парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, "за" проголосовали 325 депутатов.

Зеленский внес в Верховную раду в среду постановление об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 22 февраля о секторальных санкциях к финансовым учреждениям РФ. Позже на сайте Рады появился текст постановления и приложения к нему.

Документ предусматривает введение санкций против всех российских банков, в том числе Центрального банка РФ, а также небанковских кредитных организаций, операторов платёжных систем сроком на 50 лет. Санкции, в частности, предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими российским банкам, запрет устанавливать отношения, в том числе корреспондентские, с финансовыми учреждениями России, запрет поддерживать с ними деловые отношения, покупать ценные бумаги; прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, обслуживания электронных платежных средств.

В прошлое воскресенье Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".