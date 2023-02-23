ЖЕНЕВА, 23 фев — ПРАЙМ. Только 1% российских активов, замороженных в Швейцарии, принадлежат государственным источникам, остальное принадлежит частным лицам, заявила в интервью организации "Будущее Швейцарии" Государственный секретарь по экономике Швейцарии Элен Будлигер Артида. В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными активами

"Из арестованных нами активов только 1% приходился на источники, близкие к российскому государству. Остальное принадлежит частным лицам", — сказала она.

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.