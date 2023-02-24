МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" не будут размораживать активы РФ до разрешения украинского конфликта, сообщил в пятницу Белый дом. В Швейцарии раскрыли, кому принадлежат замороженные российские активы

"Страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", — говорится в заявлении.

Как отмечается, блокировка средств служит гарантом того, что Москва "заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины".

Запад ввел масштабные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули торговлю, инвестиции, финансы, энергетику, туризм. Кроме того, была заморожена примерно половина валютных резервов России на сумму 300 миллиардов долларов.