Стало известно, как долго страны G7 будут замораживать российские активы
Страны G7 намерены держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" не будут размораживать активы РФ до разрешения украинского конфликта, сообщил в пятницу Белый дом.
"Страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", — говорится в заявлении.
Как отмечается, блокировка средств служит гарантом того, что Москва "заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины".
Запад ввел масштабные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули торговлю, инвестиции, финансы, энергетику, туризм. Кроме того, была заморожена примерно половина валютных резервов России на сумму 300 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/finance/20230224/839899219.html
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