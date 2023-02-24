ТАШКЕНТ, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Пакистана обсуждают возможность внедрения валютных своп-операций, а также расширения сотрудничества между банками двух стран, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. Банк России расширил линейку валют, доступных клиентам форекс-дилеров

По данным пресс-службы, 24 февраля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр финансов Пакистана Исхак Дар обсудили возможности расширения межбанковских связей.

"Достигнута договоренность принять меры по внедрению механизма SWAP-операций между центральными банками, развитию корреспондентских банковских отношений между финансовыми учреждениями двух стран", — говорится в сообщении на сайте министерства.

На встрече также рассмотрены дальнейшие меры по увеличению объемов товарооборота между странами, достигшего отметки в 240 миллионов долларов в 2022 году. В частности, стороны договорились принять конкретные меры по ускорению практической реализации соглашения о преференциальной торговле.

Достигнута договоренность ускорить продвижение проекта по строительству Трансафганской железной дороги, отметили в ведомстве. "Среди прочих согласованных мер — увеличение объемов мультимодальных грузоперевозок, создание терминалов на территориях обоих государств для дальнейшего совместного экспорта продукции на рынки третьих стран", — добавили в пресс-службе министерства.