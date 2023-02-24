МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России, входящих сейчас в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), снизилось за год на 67 миллиардов долларов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI). Раскрыт способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России.

Так, самый богатый из десятки бизнесменов — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который за год сократил состояние на 0,8 миллиарда долларов, до 28,3 миллиарда. Второе место занимает совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, чье состояние снизилось на 0,8 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года потерял 5,8 миллиарда долларов (состояние оценивается в 20,5 миллиарда).

Четвертое место занимает Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 6,7 миллиарда долларов — до 19,8 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 1,2 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 19,4 миллиарда. США расширили санкции против России

Шестое место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,6 миллиарда. Блумберг оценивает его "потери" за год в 1,6 миллиарда. Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось за год на 0,2 миллионов долларов, до 13,9 миллиарда.

На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 4,5 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда. Девятую позицию занимает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние сократилось на 0,7 долларов миллиарда и составило 11,7 миллиарда. Десятку лидеров замыкает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние за год уменьшилось на 4,2 миллиарда долларов и составляет 11,6 миллиарда.