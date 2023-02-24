МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Страны G7 заявили, что намерены сохранять финансовые каналы с Россией для важных транзакций, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн встречи лидеров стран "Большой семерки". Стало известно, как долго страны G7 будут замораживать российские активы

"Координируя усилия по сохранению финансовых каналов для осуществления важнейших операций, мы будем нацеливаться на дополнительные российские финансовые учреждения, чтобы предотвратить обход наших мер", — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

Тем не менее, страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в документе.

"Мы будет поддерживать, полностью выполнять и расширять уже введенные нами экономические меры… мы предпринимаем меры против третьих стран, которые материально поддерживают войну России на Украине", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 подчеркнули, что если другие страны или другие международные субъекты не перестанут оказывать помощь России, то они "столкнутся с серьезными издержками".

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.