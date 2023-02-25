МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, привычные сервисы будут доступны в полном объеме, говорится в сообщении брокера в официальном Telegram-канале. Тинькофф банк прокомментировал введение против него санкций ЕС

Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В банке сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов Тинькофф. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии.

"Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию", — говорится в сообщении.

"Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении Тинькофф Инвестиций", — добавили в банке.

Там отметили, что вернутся с комментариями после того, как полностью изучат текст решения Еврокомиссии.