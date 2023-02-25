"Тинькофф инвестиции" переведут активы клиентов в неподсанкционную компанию
"Тинькофф инвестиции" заявили о переводе активов клиентов в новую неподсанкционную компанию
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, привычные сервисы будут доступны в полном объеме, говорится в сообщении брокера в официальном Telegram-канале.
Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В банке сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов Тинькофф. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии.
"Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию", — говорится в сообщении.
"Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении Тинькофф Инвестиций", — добавили в банке.
Там отметили, что вернутся с комментариями после того, как полностью изучат текст решения Еврокомиссии.
https://1prime.ru/finance/20230225/839908325.html
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