МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 5,257 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

Депозиты банков по сравнению со средой, 22 февраля, снизились на 549,7 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 2,331 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой, 22 февраля, выросли на 244,3 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 240,1 миллиарда рублей и составили 2,162 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.