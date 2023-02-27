МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" с 27 февраля приостановил исходящие валютные переводы физлиц и компаний в долларах и ряде европейских валют, говорится в сообщении кредитной организации. Названы финансовые операции, которые банк может счесть сомнительными

"С 27 февраля 2023 года банк приостанавливает исходящие платежи для клиентов — физических и юридических лиц по следующим валютам: доллар США, фунт стерлингов, датская крона, японская йена, шведская крона, канадский доллар, норвежская крона, австралийский доллар, швейцарский франк", — сказано в сообщении.

Отмечается, что также не стоит осуществлять переводы в банк в указанных валютах. При этом для клиентов-юрлиц по указанным валютам временно приостанавливается конверсия. В колл-центре банка заявили РИА Новости, что ограничений на переводы в евро не вводились.

"Мы работаем над тем, чтобы минимизировать для наших клиентов последствия введенных санкций. Обо всех изменениях мы будем оперативно информировать на официальных ресурсах банка", — добавили в "Уралсибе".