Правительство профинансирует льготные тарифы на перевозку агропродукции
Правительство выделит два миллиона рублей на снижение расходов на перевозку агропродукции
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделяет 2 миллиарда рублей на снижение расходов сельхозпроизводителей на перевозку продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку мы дополнительно выделим из бюджета 2 миллиарда рублей. Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что это даст возможность доставить еще около миллиона тонн сельхозпродукции. Всего в текущем году на поддержку таких перевозок будет направлено более 4 миллиардов рублей.
По словам премьера, это поможет уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырье, наладить новые цепочки поставок продовольствия.
Мишустин также поручил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и вице-премьеру Виктории Абрамченко проследить, чтобы к началу посевной у российских аграриев были все необходимые ресурсы.
https://1prime.ru/finance/20230227/839917015.html
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