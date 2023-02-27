МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделяет 2 миллиарда рублей на снижение расходов сельхозпроизводителей на перевозку продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срыв продуктовой сделки обернется катастрофой, заявил источник

"Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку мы дополнительно выделим из бюджета 2 миллиарда рублей. Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что это даст возможность доставить еще около миллиона тонн сельхозпродукции. Всего в текущем году на поддержку таких перевозок будет направлено более 4 миллиардов рублей.

По словам премьера, это поможет уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырье, наладить новые цепочки поставок продовольствия.

Мишустин также поручил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и вице-премьеру Виктории Абрамченко проследить, чтобы к началу посевной у российских аграриев были все необходимые ресурсы.