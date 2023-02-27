МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит более семи миллиардов рублей на расширение молодежной программы "Больше, чем путешествие, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Дальний Восток получит более двух миллиардов рублей на развитие туризма

"Правительство расширит программу "Больше, чем путешествия". Ей смогут воспользоваться более 60 тысяч ребят ежегодно. Направим на ее реализацию в ближайшие три года свыше 7 миллиардов рублей", — сказал глава кабмина.

По его словам, средства позволят обеспечить победителей конкурсов, олимпиад и проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" сертификатами на путешествия по уникальным маршрутам и участие в различных образовательных программах.