Правительство профинансирует молодежные туристические программы
Правительство выделит более семи миллиардов рублей на туристические поездки молодежи
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит более семи миллиардов рублей на расширение молодежной программы "Больше, чем путешествие, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Правительство расширит программу "Больше, чем путешествия". Ей смогут воспользоваться более 60 тысяч ребят ежегодно. Направим на ее реализацию в ближайшие три года свыше 7 миллиардов рублей", — сказал глава кабмина.
По его словам, средства позволят обеспечить победителей конкурсов, олимпиад и проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" сертификатами на путешествия по уникальным маршрутам и участие в различных образовательных программах.
https://1prime.ru/finance/20230227/839917417.html
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