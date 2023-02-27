ШЕРЕГЕШ (Кемеровская область), 27 фев — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил искать новые источники финансирования строительства аэропорта у горнолыжного курорта "Шерегеш". МЭР анонсировало появление новой туристической ОЭЗ в Кузбассе

"Остаются вопросы, связанные с реконструкцией взлетно-посадочных полос… Здесь есть вопросы к Кузбассу, и к самому Кемерово… Чтобы дальше развивать систему, выводить курорт на новый уровень, надо двигаться в решении вопроса, в том числе и по строительству здесь аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящий момент, надо искать какие-то новые варианты финансирования", – сказал Решетников на совещании в Шерегеше.

Согласно техническому заданию, аэропортовый комплекс будет состоять из взлетно-посадочной полосы, зданий и сооружений, предназначенных для приема и отправки воздушных судов, аэровокзала, привокзальной площади и современной инфраструктуры.