МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российским банкам, попавшим под санкции, проще самим отказаться от переводов через SWIFT, чем потом разбираться с заблокированными транзакциями, а еще они делают это, чтобы разобраться в ситуации и понять, как работать дальше, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов

Минфин США на прошлой неделе ввел санкции в отношении некоторых российских банков. Один из них, банк "Приморье", в понедельник сообщил, что временно приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям. Позднее и банк "Уралсиб" заявил, что с 27 февраля приостановил исходящие валютные переводы физлиц и компаний в долларах и ряде европейских валют.

"Банки, попавшие под санкции, зачастую сталкиваются с операционными сложностями при взаимодействии с зарубежными банками-контрагентами. В подобных случаях банки вынуждены приостановить SWIFT-переводы до прояснения дальнейшего порядка обмена платежами с иностранными контрагентами", — пояснила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.

Для санкционного банка есть практически 100% вероятность остановки переводов в долларах или евро, добавляет эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. По другим валютам возникает проблема вторичных санкций — под них потенциально попадают все банки в корреспондентской цепочке перевода.

"Поэтому в данном случае банк честно решил сказать клиентам, что валютные переводы через SWIFT он принимать не в состоянии. Это проще, чем разбираться с заблокированными переводами", — заключил он.