ШЕРЕГЕШ (Кемеровская область), 27 фев — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предлагает инвестировать дополнительные конъюнктурные доходы Кузбасса в строительство инфраструктуры аэропорта у горнолыжного курорта "Шерегеш". Решетников рассказал о финансировании строительства аэропорта в Шерегеше

По словам министра, у Кузбасса на данный момент "неплохая" ситуация с бюджетом.

"У угольщиков были два хороших года….Часть прибыли угольщики в том числе инвестируют сюда (в развитие курорта – ред.), ну и налог на прибыль, … региональный, он с большим ростом по прошлому году. … Наше предложение – все-таки конъюнктурные доходы, которые есть сейчас у Кузбасса, инвестировать в этот объект (в инфраструктуру аэропорта — ред.), с тем, чтобы потом за счет будущих налогов, которые курорт все равно будет генерировать, эти расходы вернулись потом в бюджет Кузбасса, и за счет этого мы по факту угольные конъюнктурные доходы переведем потом в постоянные доходы уже от туризма", – сказал журналистам министр экономического развития.

Как отметил Решетников, для того чтобы определиться со сроками строительства аэропорта, "надо разобраться, сколько это будет стоить и какие источники финансирования кто на себя берет, потому что по Кузбассу есть нюансы".

В середине декабря сообщалось, что строительством терминала займется компания "Новапорт", она же будет финансировать и проектирование взлетно-посадочной полосы.

Согласно техническому заданию, аэропортовый комплекс будет состоять из взлетно-посадочной полосы, зданий и сооружений, предназначенных для приема и отправки воздушных судов, аэровокзала, привокзальной площади и современной инфраструктуры.