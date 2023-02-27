МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ изучает предложение ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейшие отечественные предприятия черной металлургии, о том, чтобы привязать налог на коксующийся уголь и железную руду к российским ценам — оно не окончательное, еще оценивается и корректируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"

Ранее в понедельник газета "Ведомости" написала, что ассоциация предложила вычислять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Уточнялось, что сейчас в формулы расчета НДПИ на эти виды сырья заложены зарубежные котировки.

"На данный момент активно идет сбор предложений от отрасли для формирования плана мероприятий по Стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. Предложения "Русской стали", о которых идет речь, получены в рабочем порядке и не являются окончательными — сейчас продолжается их оценка и корректировка непосредственно с ассоциацией", — прокомментировали в министерстве предложения "Русской стали".

Там также добавили, что сейчас идет обсуждение инициатив отрасли, касающихся в том числе налогового регулирования. "Позиция Минпромторга России будет сформирована после консолидации предложений и перед направлением плана мероприятий на согласование в ФОИВы", — заключили в пресс-службе. При этом "Русская сталь" отказалась от комментариев.

Ранее замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью РИА Новости отмечал, что обеспечение сырьевой безопасности металлургической отрасли является одной из приоритетных задач для Минпромторга. Он заявлял, что необходимо корректировать формулы расчета налоговых отчислений по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железную руду и коксующийся уголь в зависимости от текущего уровня рентабельности отрасли.

С начала 2022 года в России вступил в силу акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, исключения сделаны для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса и спецстали. Кроме того, с 1 января 2022 года вступил в силу закон о повышении в России НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.