МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вероятно, на заседании в июне Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, поскольку для обуздания инфляции потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, сказано в аналитической записке J.P.Morgan. Британия расширила санкции против России

Вышедшие на прошлой неделе сильные данные по деловой активности и настроениям идут вразрез с сигналами центрального банка о том, что инфляция могла пройти поворотную точку, которые обусловили подготовку инвесторов к завершению цикла повышения стоимости заимствований.

В J.P.Morgan отметили, что данные также указывают на все более существенное изменение поведения, которое может еще больше усилить рынок труда, и, "вероятно, потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Если в марте, в мае и в июне ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, то она достигнет пика на уровне 4,75%. В J.P.Morgan считают маловероятным повышение на 50 базисных пунктов в марте. Великобритания планирует снизить инфляцию в два раза в 2023 году

Рынки учитывают в котировках, что ставка достигнет пика на уровне 4,73% к сентябрю.

"Теперь мы ожидаем, что Банк Англии существенно скорректирует прогнозы роста экономики, индикаторов рынка труда и инфляции", — говорят в J.P.Morgan.