МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Газпромбанк предложил запустить программу льготного финансирования инфраструктурных проектов, которые реализуются на принципах государственно частного партнерства (ГЧП), при которой банки будут получать фондирование по ставке меньше ключевой Центробанка, следует из презентации первого вице-президента кредитной организации Алексея Чичканова, с которой он выступил в ходе Недели российского бизнеса РСПП. Финансовый директор Whoosh рассказал об инвестпрограмме компании

"Предложение Банка ГПБ (АО) по льготному фондированию от ЦБ РФ. Предложение: запуск программы льготного финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП", — говорится в презентации Чичканова.

Механизм фондирования предполагается следующий: банки получают льготное фондирование от Банка России по ставке не более "ключевой ставки ЦБ минус 1%" путем "включения инфраструктурных ГЧП проектов в специализированный механизм рефинансирования Банка России". Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 7,5%.

При этом предлагается, что средства по льготным условиям должны выдаваться проектам бюджетом от 2,5 миллиарда рублей, заемщик получает их под ставку равную "ключевой ставке ЦБ +1,5% с ограничением сверху", а собственное участие заемщика в проекте должно составлять не менее 10%.

В качестве предпосылок для такого предложения в презентации, в частности, выделяются наличие успешного опыта реализации аналогичной программы в 2014 году — "Программа 1044", а также отсутствие влияния этой программы на ускорение темпов инфляции.

Ранее в феврале Совет Федерации предложил госкорпорации ВЭБ обсудить с правительством вопрос субсидирования ставки по кредитам, привлекаемым в рамках финансирования проектов с участием ВЭБа, в связи с возможным ростом ключевой ставки Банка России. В ВЭБе в свою очередь объяснили, что речь идет о механизмах финансирования проектов с участием ВЭБа, например, такие как Фабрика проектного финансирования.