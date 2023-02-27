БУЭНОС-АЙРЕС, фев — ПРАЙМ. ЦБ России предложил Парагваю установить прямые отношения между банками двух стран, включая открытие счетов в национальных валютах, но эта тема пока не получила развития, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

"В прошлом году ЦБ России предложил ЦБ Парагвая установить прямые отношения между банками наших стран, включая взаимное открытие корреспондентских счетов в широком спектре валют, в том числе в национальных валютах. Эти предложения были восприняты с энтузиазмом парагвайским бизнесом, работающим на российских рынках. Однако из-за позиции администрации (президента) Марио Абдо Бенитеса дальнейшего продолжения эта тема не получила", — сказал посол.

Он отметил, что после начала СВО на Украине администрация президента приостановила диалог с Россией. Политические отношения двух стран были "поставлены на паузу".

Ранее российский посол Михаил Леденев сообщил, что Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах, что существенно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. Были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union.