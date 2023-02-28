МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Будущий заместитель управляющего Банка Японии Синити Утида во вторник отверг вероятность пересмотра крайне мягкой денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе, заявив, что любой пересмотр политики может занять около года. В Банке Японии призвали поддержать экономику страны низкими ставками

Утида сказал, что центральному банку не следует менять крайне мягкую денежно-кредитную политику только ради устранения побочных эффектов продолжительного стимулирования, таких как нарушения рыночных механизмов, вызванные масштабными интервенциями в целях защиты порога доходности.

"Банк Японии должен продолжать денежно-кредитное стимулирование, — сказал Утида, выступая в верхней палате японского парламента. — Ему не следует менять мягкую политику только из-за того, что имеются побочные эффекты. Вместо этого необходимо искать решения, которые позволят сократить издержки и помогут продолжать стимулирование", — добавил он.

Если Банку Японии потребуется полный пересмотр политики, то это может потребовать от одного до полутора лет, о чем говорит опыт США и европейских партнеров, сказал Утида.

"Любую подобную ревизию лучше проводить с учетом широкой перспективы, изучая различные факторы", — добавил он.

В понедельник кандидат на пост управляющего Банка Японии Кадзуо Уэда скаал, что центральному банку потребуется много времени, чтобы пересмотреть свою политику.

Так как инфляция превышает целевой уровень в 2%, рынки ожидают, что Банк Японии пересмотрит свою политику управления кривой доходности (YCC), когда в апреле Уэда сменит на посту управляющего Харухико Куроду.

Член Управляющего совета Банка Японии Наоки Тамура открыто призывает центральный банк пересмотреть целевой уровень инфляции в 2% и крайне мягкую политику, так как затянувшийся период низких процентных ставок негативно сказывается на доходности финансовых компаний.