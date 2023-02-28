МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 1 по 7 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 468 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Испанский банк Santander повысил целевой показатель рентабельности

Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 февраля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 258 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 248 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,604 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по предоставлению ликвидности на срок одна неделя (на 28 февраля) в объеме 3,8 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.