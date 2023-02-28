ЦБ: правительство предоставит банкам ликвидность на 468 миллиарда рублей с 1 по 7 марта
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 1 по 7 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 468 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.
Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 февраля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 258 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 248 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,604 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по предоставлению ликвидности на срок одна неделя (на 28 февраля) в объеме 3,8 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/finance/20230228/839930561.html