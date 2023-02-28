ВЭБ: поддержка технологичных проектов России потребует изменения правил инвестирования
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Поддержка высокотехнологичных проектов в РФ требует корректировки действующих правил инвестирования в них со стороны ВЭБ, при этом инновационные проекты будут поддерживаться за счет ранее сформированного капитала госкорпорации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВЭБ.
Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления "о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение развития и поддержки технологических компаний", а также о создании механизма финансирования высокотехнологичных проектов, который направлен на усиление поддержки прямого и венчурного инвестирования в РФ.
В документе предлагается установить в размере 50 миллиардов рублей предельный совокупный объем средств, которые ВЭБ направляет на поддержку инновационных проектов, обеспечивающих ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий в рамках программы "Инвестиции в технологических лидеров", предусмотренной меморандумом ВЭБа.
"Необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать… Портфель инновационных проектов будет финансироваться за счет ранее сформированного капитала ВЭБ.РФ при жестком соблюдении коэффициентов достаточности капитала ВЭБ.РФ", — прокомментировали документ в госкорпорации.
В ВЭБ отметили, что в частности речь идет о "портфельном подходе". "Предлагается оценивать эффективность высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю, и учитывать не только результат пост-фактум, а и в среднем ожидаемый результат, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции", — объяснили в пресс-службе.
"Ключевыми аспектами "права на риск", закрепленными в проекте постановления, являются установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита, допускающего возможность обесценения отдельных инвестиций при сохранении безубыточности портфеля инвестиций в целом. А также признание математического ожидания доходности инвестиций в качестве приемлемого инструмента принятия инвестиционного решения", — объяснил первый зампред ВЭБ Алексей Мирошниченко.
В январе председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что ВЭБ обсуждает с правительством новый подход к инвестированию в высокотехнологичные стартапы, которые считаются рискованными проектами: планируется, что госкорпорация сможет разделять риск по таким проектам с коммерческими банками.
https://1prime.ru/finance/20230228/839930723.html