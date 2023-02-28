МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины обнародовал календарь плановых долговых платежей по внешней задолженности на текущий год, по состоянию на 1 января предстоит выплатить 13,169 миллиарда долларов. Молдован призвали оплатить долги за газ

"По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 миллиарда долларов, из которых 10,451 миллиарда долларов – основная сумма долга, 2,718 миллиарда долларов – проценты. Данные по состоянию на 1 января 2023 года", — приводит данные центробанка издание "РБК-Украина".

В частности, по данным регулятора, в нынешнем году Украина должна вернуть МВФ 3,03 миллиарда долларов, из которых 2,535 миллиарда – основа сумма, 495 миллионов – проценты.

Ранее Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов, соответствующее постановление одобрил кабинет министров.

Министр финансов США Дженет Йеллен в сентябре заявила, что группа кредиторов Украины, включая США, заключила меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года.