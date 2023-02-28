МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Башнефть" (входит в "Роснефть") в 2022 году направила более 6,6 миллиарда рублей на природоохранные проекты, в том числе на утилизацию отходов, восстановление природных ресурсов и снижение воздействия на атмосферный воздух, сообщается на сайте "Роснефти". СГК оценила модернизацию Приморской ГРЭС

"Компания "Башнефть", которая входит в структуру "Роснефти", в 2022 году инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 миллиарда рублей. Средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов", — говорится в сообщении.

По данным компании, в городе Уфе, месте сосредоточения нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса компании, воздействие на атмосферный воздух снижено на 6%. В основном регионе добычи — Республике Башкирии — обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 96,15%, в то время как законодательно установленный норматив составляет 95%. В нефтедобывающем блоке уровень накопленных нефтешламов снизился на 54%.

Кроме того, в 2022 году "Башнефть" выпустила более 587 тысяч мальков рыб ценных пород в водоемы Башкирии, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа. На территориях Башкирии и ХМАО высажено более 700 тысяч саженцев хвойных пород на площади более 177 гектаров.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится 190 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.

В декабре "Роснефть" представила новую стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" и стала первой компанией российской нефтегазовой отрасли, поставившей перед собой стратегическую цель достижения "углеродной нейтральности" к 2050 году.