МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Совфед совместно с ЦБ РФ подготовил законопроект, который позволит защитить россиян от рисковых инвестиций, включая финансовые пирамиды, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в ходе своего выступления на Финансовом форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Россиян предупредили о мошенниках с "хитрыми" номерами

"Еще одно направление — защита прав потребителей финансовых услуг. Прорабатывается ряд законопроектов в этой сфере. Совместно с ЦБ разработан законопроект по ограничению рисковых инвестиций граждан через участников финансового рынка, неподнадзорных Банку России, в том числе вложений в финансовые пирамиды", — сказал он.

Журавлев добавил, что сейчас идет обсуждение законопроекта, направленного на "создание инфраструктуры для развития внутреннего ценообразования и формирования ценовых индикаторов на российские товарно-сырьевые активы".

"Это должна быть прозрачная, сбалансированная система", — отметил сенатор.

По мнению сенатора, подходить к инвестиционной активности нужно взвешенно, чтобы не допускать возникновения финансовых пузырей и обеспечивать баланс стимулирования к развитию и ценовой стабильности.