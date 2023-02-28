ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев — ПРАЙМ. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства утвердил законопроекты о цифровом рубле с большим количеством замечаний, сообщил председатель совета, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Средняя ставка по ипотеке в январе достигла максимума с марта 2022 года

На выездном заседании совета в Великом Новгороде рассматривались проекты федеральных законов "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (о цифровом рубле) и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля".

"Мы вынуждены внести достаточно большое количество замечаний… С большим количеством замечаний предлагаю согласиться и экспертное мнение (по законопроектам – ред.) утвердить, но я бы все-таки на несколько моментов обратил внимание", — отметил Крашенинников.

Представитель Центрального банка РФ Людмила Новоселова отметила, что доработать предстоит многое. В частности, непонятно, как цифровой рубль образуется и сколько кошельков может открывать пользователь, не прописана ответственность за проведенные операции, а новая терминология излишняя. Участники заседания предложили утвердить законопроекты с условием дальнейшей доработки.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроекты рассматриваются в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. Целью внесения изменений в законодательство является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий, в том числе бизнесом и государством.