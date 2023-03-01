МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Юнко Накагава сказала в среду, что центральному банку необходимо продолжать сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку инфляция еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%. В Японии в марте подорожают более трех тысяч наименований продуктов

Накагава ожидает продолжения восстановления третьей крупнейшей экономики мира по мере угасания последствий пандемии COVID-19, что позволит компаниям перекладывать больше издержек, связанных с закупкой сырья и материалов, на домохозяйства.

Она предположила, что рост цен может ускориться, если инфляционные ожидания компаний будут завышенными. Накагава считает это одним из "основных рисков" для динамики цен в Японии.

В то же время Накагава отметила "высокую неопределенность" относительно готовности компаний, особенно небольших, повышать зарплаты своим работникам.

"Инфляция может оказаться под понижательным давлением, если повышение зарплат не получит ожидаемого распространения", — сказала она, выступая перед руководителями компаний в Фукусиме.

"Пока что необходимо поддерживать экономику, продолжая смягчение денежно-кредитной политики", — добавила она.