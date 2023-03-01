МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ВТБ увеличивает ставки по вкладам в юанях для розничных клиентов, максимальная доходность по депозиту в китайской валюте для премиальных клиентов составит 3,01% годовых при размещении на 1,5–2 года, сообщила пресс-служба банка. Глава ВТБ предложил открывать депозит новорожденным

"ВТБ увеличивает ставки по вкладам в юанях для всех розничных сегментов… Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, и сроков размещения. Наибольший доход можно получить при размещении средств на 1,5–2 года. Для пользователей с базовым пакетом услуг доходность по "Вкладу в будущее" составит 2,7% годовых, для владельцев пакета услуг категории "Привилегия" – 2,91% годовых, для премиальных клиентов – 3,01%", — сказано в сообщении.

ВТБ рассчитывает, что к концу года портфель средств клиентов в китайской валюте увеличится более чем до 10 миллиардов юаней, заявила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, за 2022 год такие депозиты открыли свыше 10 тысяч клиентов ВТБ, и в этом году на фоне продолжающейся дедолларизации сбережений интерес к юаням увеличится.

В предыдущий раз ВТБ сообщал о повышении ставок по вкладам в юанях в начале февраля. Тогда максимальная доходность для клиентов массовой розницы в зависимости от периода размещения с учетом капитализации процентов составляла 2,09% годовых, для вкладчиков сегмента "Привилегия" – 2,3%, для премиальных клиентов – до 2,5%.