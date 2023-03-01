МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 10,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Для некоторых предприятий расчет строится на основании соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Список BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в числе которых 22 россиянина, чье состояние составляет 273,82 миллиарда долларов (на 1 марта).

Самым богатым из десятки бизнесменов стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Он потерял с начала 2023 года 94,2 миллиона долларов, а всего его состояние оценивается в 28,5 миллиарда долларов. Далее идет совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — он разбогател на 516 миллионов долларов, до 25,1 миллиарда. Третью строчку занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 20,8 миллиардами долларов (+905 миллионов долларов с начала года). Следом идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с увеличением состояния на 738 миллионов долларов — до 19,2 миллиарда.

Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,8 миллиардами расположился на шестой строчке. Bloomberg оценил рост его состояния с начала года в 2,43 миллиарда. Седьмая строчка у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"): 13,8 миллиарда долларов (с начала года рост составил 579 миллиона долларов).

Экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта прошлого года, попав под санкции ЕС) находится на восьмой строчке: его состояние уменьшилось на 506 миллионов долларов, до 12,6 миллиарда. Девятое место — у совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко: он стал беднее на 64,3 миллиона долларов, а его состояние уменьшилось до 11,7 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 387 миллионов долларов, до 11,7 миллиарда.