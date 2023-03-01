МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о гарантиях прав кредиторов, не являющихся участниками строительства, при передаче долгостроев Фонду развития территорий. В России после отмены "нулевых" ставок подорожала ипотека от застройщиков

Согласно документу, кредиторы, не являющиеся участниками строительства, чьи требования не удовлетворены в деле о банкротстве застройщика, смогут предъявить требования ‎к публично-правовой компании "Фонд развития территорий" или региональным фондам по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, при прекращении залоговых прав в связи с передачей таких объектов и земель фонду.

Причем такие требования должны быть удовлетворены данными фондами независимо от того, завершено ли производство по делу о банкротстве застройщика на момент вступления законопроекта в силу, в том числе вне рамок дела о банкротстве застройщика.

Помимо этого, законопроектом вносятся изменения, касающиеся гарантий погашения требований кредиторов второй и последующих очередностей удовлетворения текущих платежей. Средняя ставка по ипотеке в январе достигла максимума с марта 2022 года

Кроме того, участники строительства и (или) Фонд развития территорий при недостаточности средств у застройщика-должника будут вправе внести на его банковский счет денежные средства для оплаты текущих эксплуатационных платежей и расходов на конкурсное производство, текущих платежей на оплату труда работников застройщика, работающих по трудовому договору на объекте незавершенного строительства. Только при таком условии объект незавершенного строительства передается фонду.

Данные "нововведения позволят сбалансировать интересы участников строительства и других кредиторов застройщика", указывается в заключении комитета по финрынку.

В конце июля 2022 года Конституционный суд признал неконституционными ряд законодательных положений, позволяющих аннулировать залоги без выплаты компенсаций кредиторам застройщиков в случае передачи новому застройщику проекта, начатого до введения обязательного использования эскроу-счетов.