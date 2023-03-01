МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ДОХОД ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛ 541 МЛРД РУБ — ГЛАВА КАЗНАЧЕЙСТВА РФ АРТЮХИН
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https://1prime.ru/finance/20230301/839941838.html
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ДОХОД ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛ 541 МЛРД РУБ — ГЛАВА КАЗНАЧЕЙСТВА РФ АРТЮХИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230301/839941838.html
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