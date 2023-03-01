МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд Вооруженных сил во время СВО. Госдума одобрила освобождение от пеней за ЖКХ мобилизованных на время СВО

В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно — вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники".

"Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", — сказал Мишустин.