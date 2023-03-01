Глава Казначейства проконтролирует использование средств для СВО
Мишустин попросил главу Казначейства контролировать использование средств для нужд армии
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил главу Казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, направляемых для нужд Вооруженных сил во время СВО.
В среду на встрече с Мишустиным Артюхин рассказал, что возглавляемое им ведомство "проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках проводимой специальной военной операции: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ, и отдельно — вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники".
"Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками, здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/finance/20230301/839942412.html
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