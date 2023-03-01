МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году должен увеличиться на 17 процентов в совокупном объеме, составив 19 242 рубля, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В Госдуме оценили повышение зарплат через увеличение МРОТ

По словам главы Минтруда, в параметры бюджета на 2023-2025 году заложили темпы роста МРОТ на три процента выше показателя по прожиточному минимуму.

"С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", — отметил Котяков.