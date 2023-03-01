Замглавы Минфина Моисеев не особо надеется, что идея безотзывных вкладов будет реализована
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов России уже особо не надеется, что идею безотзывных вкладов удастся реализовать, но продолжит ее продвигать, заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Осенью прошлого года глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщал о подготовке законопроекта о безотзывных долгосрочных вкладах, они могут быть сроком от трех лет под более высокий процент.
"Мне эта идея очень нравится, и периодически мы пытаемся ее проработать, но я могу повторить то, что я говорил и пять, и десять лет назад, что у нас есть спор, который носит не содержательный, а юридический характер, потому что в силу ГК у человека должно быть право распоряжаться его собственностью. Соответственно, это такая проблема. При том, что мы готовы пойти на то, чтобы полностью гарантировать эти вклады, но пока у нас прогресса нет, хотя эту идею мы периодически пытаемся возобновить, но уже без особой надежды на ее внедрение", — ответил он на соответствующий вопрос.
"Ну и надо сказать, что банки по этому поводу уже давно ничего не говорят. То есть мне эта идея продолжает нравится, и я буду продолжать при каждом удобном случае ее продвигать, но такого давления со стороны банков, чтобы она была реализована, я не вижу", — добавил замминистра.
Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет — для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.
https://1prime.ru/finance/20230301/839945799.html