МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов России уже особо не надеется, что идею безотзывных вкладов удастся реализовать, но продолжит ее продвигать, заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев. В Минфине оценили идею детских вкладов с первым взносом от государства

Осенью прошлого года глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщал о подготовке законопроекта о безотзывных долгосрочных вкладах, они могут быть сроком от трех лет под более высокий процент.

"Мне эта идея очень нравится, и периодически мы пытаемся ее проработать, но я могу повторить то, что я говорил и пять, и десять лет назад, что у нас есть спор, который носит не содержательный, а юридический характер, потому что в силу ГК у человека должно быть право распоряжаться его собственностью. Соответственно, это такая проблема. При том, что мы готовы пойти на то, чтобы полностью гарантировать эти вклады, но пока у нас прогресса нет, хотя эту идею мы периодически пытаемся возобновить, но уже без особой надежды на ее внедрение", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Ну и надо сказать, что банки по этому поводу уже давно ничего не говорят. То есть мне эта идея продолжает нравится, и я буду продолжать при каждом удобном случае ее продвигать, но такого давления со стороны банков, чтобы она была реализована, я не вижу", — добавил замминистра.

Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет — для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.