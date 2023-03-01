ЦЮРИХ, 1 мар — ПРАЙМ. Почти половина жителей Швейцарии выступили против конфискации российского имущества в пользу Украины, 49 процентов населения поддержали такую меру, следует из результатов опубликованного в газете Tages-Anzeiger. Швейцария присоединится к новым санкциям против Роccии

В опросе, который проводил институт LeeWas с 15 по 17 февраля, приняли участие более 27,6 тысячи человек.

Отмечается, что 46 процентов швейцарцев на вопрос о передаче Украине конфискованных активов России ответили отрицательно, 49 процентов поддержали такое решение, пять процентов затруднились ответить.

Подчеркивается, что 70 процентов членов партии "Зеленые" выступили за передачу российского подсанкционного имущества, 24 процента — против. Большинство сторонников швейцарских Социал‑демократической партии, Зеленой либеральной партии и партии "Центр" также поддержали конфискацию.

При этом, 56 процентов поддерживающих либералов и 66 процентов сторонников народной партии высказались против передачи средств Киеву.

Кроме того, опрос показал, что 39 процентов жителей Швейцарии не считают страну нейтральной.