МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 11 (2407). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2405)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 805-П от 22.09.2022 "О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72297 от 9.02.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6222-У от 17.08.2022 "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72370 от 15.02.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6348-У от 9.01.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4149-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72360 от 14.02.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

— указание № 6366-У от 21.02.2023 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.03.2023/;

— информационное письмо № АК/11522/23/ ИН-03-59/15 от 17.02.2023 "О раскрытии информации по накопительным продуктам";

— информационное письмо № ИН-03-59/17 от 20.02.2023 "Об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей";

— методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров № 3-МР от 20.02.2023;

— методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг № 4-МР от 20.02.2023.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.02.2023; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2023; объявления Банка России.