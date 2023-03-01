МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР, оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 30,4 миллиарда рублей

"Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе 3,56 миллиарда долларов в эквиваленте", — приводит слова Снопкова агентство Белта в среду.

При этом он обратил внимание, что эта сумма "не будет в моменте". "Все договоренности и процессы, которые идут, в том числе те, которые были определены в Самарканде (в сентябре 2022 года – ред.), формируют такую общую цифру", — пояснил Снопков.

Глава Белоруссии с 28 февраля по 1 марта находится с государственным визитом в КНР. В среду в Пекине прошла встреча Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая в новую эпоху. По информации пресс-службы президента Белоруссии, в их присутствии также был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

По данным агентства Белта, подписано почти два десятка соглашений и меморандумов в сферах инвестиций, финансов, сельского хозяйства, поставок продовольствия, в здравоохранении, строительстве, промышленности, научно-техническом сотрудничестве, спорте, туризме и медиа.