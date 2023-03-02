МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по предварительной оценке, в феврале замедлилась до 8,2% с 8,6% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в феврале

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 2 марта, в 13.00 мск.

В то же время ожидается статистика Евростата по безработице в еврозоне в январе. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне декабря в 6,6%.

В 16.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 25 февраля. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи, до 195 тысяч заявок.